Procès contre Mansour Faye: « je suis indignée par le carnage financier des fonds force covid. » (Aminata Touré)

L’ancien ministre garde des sceaux, Aminata Touré attraite devant la barre du tribunal de grande instance pour le délit de diffamation par l’ancien ministre Mansour Faye a assumé son post publié sur la toile et acculant ce dernier de mal gouvernance conformément aux conclusions du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des forces fonds covid-19 entre 2020 et 2021. Mieux, elle s’est indignée d’une boulimie financière. Interpellée à la barre par les avocats du plaignant sur le caractère de son indignation jugée sélective, elle a affirmé que Mansour Faye fait partie du groupe de responsables liés à ces faits de surfacturation sur les deniers publics.



« 2,700 milliards Fcfa sont imputés au ministère de l’équité sociale dirigé par Mansour Faye. Il n’y a rien de sélective parce qu’il en fait partie (…) Je suis indignée. Ce scandale est abominable. », a-t-elle dit. D’après Mme Touré, la Cour des comptes est faite de professionnels. Selon elle, le problème n’est pas dans l’allocation des crédits mais se trouve au niveau de la surfacturation de riz.



Dans leur questionnement, les avocats de Mansour Faye lui ont demandé si elle n’a pas pour sa part été épinglée par l’inspection d’Etat Générale sur un montant de 2 milliards Fcfa. Elle répond par le négatif.



« Je vous dirais que ce n’est pas vrai. Je ne suis pas cité dans aucun rapport pour une surfacturation. Il n’y a aucun rapport qui m’accuse de surfacturation. les deux cas sont différents», a indiqué le leader de Mimi2024. Appelée à décliner ses intentions en faisant le post, elle a expliqué vouloir attirer l’attention des autorités à clarifier les fonds forces covid-19.



« Mon intention en faisant ce post c’est de demander aux nouvelles autorités de faire toute la lumière sur cette affaire et j’ai cité Mansour Faye qui est un des protagonistes dans ces faits (…) Je me suis toujours exprimé sur les questions liées à la mauvaise gouvernance aux détournements. Je suis resté sur cette lancée et je considère que c’est une des priorités de nos gouvernants parce que nous sommes un pays pauvres», a déclaré devant le juge Aminata Touré. A l’en croire, les règles qui établissent les normes de passations des marchés ont été levées par le président Macky Sall ce qui a conduit à la mal gouvernance dans la gestion des fonds forces covid-19.



« Il n’y a pas d’appel à concurrence ni d’appel d’offres et cela le président de la republique l’a autorisé (…) Ce que j’ai évoqué est relative à nos fonds publics lesquels fonds ont fait l’objet d’un carnage financier», a dit l’ancien ministre de la justice qui a soutenu se présenter à la barre pour la 2ème fois dans sa vie.



« La première fois c’était quand j’étais directrice de Campagne de Landing Savané », a précisé Mme Touré. Elle a conclu par confirmer avoir été elle-même auditée dans sa gestion à son dernier poste sous Macky Sall.



« J’ai été auditée pendant 3 ans quand j’étais présidente du CESE. A l’issue de cet audit, pas 1 seul franc ne m’a été imputé. », a dit Aminata Touré.