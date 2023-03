Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : un procès sous haute tension rythmé par une guérilla urbaine

Le tribunal donne la parole aux avocats de la partie civile. Ainsi, Me El Hadji Diouf a attaqué l'avocat Burkinabé. "C'est absurde ce qu'on veut nous faire croire. Qu'on vienne du Burkina ou des USA, on doit s'imprégner du dossier avant de débarquer au Sénégal. Même via WhatsApp ou mail, il pouvait recevoir les dossiers. Je me suis constitué comme lui et je sais ce que dit le dossier."







Appelé à nouveau après une nouvelle suspension, alors que l'affaire a été mise de côté, Me Ousseynou Fall a demandé au juge de faire sortir les forces de l'ordre de la salle. Selon Me Fall, l'audience ne peut pas se tenir en présence de gendarmes encagoulés, car ils sèment la terreur dans la salle. Ces derniers, poursuit l'avocat, ne sont pas identifiables. Estimant que l'avocat est en train de perturber l’audience, le juge a demandé aux forces de l'ordre de l'expulser de la salle. Ses confrères de la défense s'y sont opposés.







Le président sermone les avocats