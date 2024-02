Procès Gris 2 : le lutteur écope 2 ans de prison assortis de sursis

Mame Maodo Dione alias Gris 2 a été condamné à une peine de 2 ans de prison assortie de sursis. Le lutteur a comparu ce jeudi 29 février 2024 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel via un système informatique au préjudice de la dame Diarra Fall résidant en France.

À l'enquête, la partie civile a déclaré que Mame Maodo Dione l'a contacté en la traitant de prostituée. Mieux, elle soutient que le prévenu l'a injurié avant de lui transférer des images pornographiques.

Âgé de 34 ans, le mis en cause a nié les faits. Gris 2 précise que cela ne s'est pas passé ainsi. " Quand j'ai vu la vidéo de mon frère qui circule sur le net où on l'accuse de vol. J'ai eu mal au cœur. Par la suite, j'ai essayé de la contacter sur Snap et c'est là que j'ai eu ces contacts. Elle m'a envoyé le numéro de son mari. J'ai contacté en premier son mari et ce dernier nous a menacé en disant que d'ici 20 heures si on leur envoie pas la somme de 2 millions de francs Cfa, ils vont partager les images sur les réseaux sociaux alors que les vidéos circulaient déjà de partout", explique-t-il.

Le parquet lui pose la question de savoir, où est-ce qu'il a eu les photos ? "J'ai pris les photos sur sa page tik tok. Ce sont des vidéos pornographiques et j'ai pris sa photo que j'ai associée sur la vidéo. Mon intention est, je voulais qu'elle arrête ces agissements. Mais je n'ai envoyé ses images sur aucun réseau social", rétorque-t-il.

Lors de sa plaidoirie, l'avocat de la partie civile estime que les aveux circonstentieux du prévenu ne nous permet pas d'écarter sa culpabilité. "Son comportement est inexplicable. C'est pas à lui de se faire justice. Nous sommes dans un Etat de droit et quand quelqu'un se sent lésé dans ses droits, il doit saisir la justice", a mentionné la robe noire. En réalité, la robe noire explique à la défense qu'il y a eue un vol de parfum. Et l'individu s'est amendé et il a été filmé ainsi.

Sur ce, le conseil de la partie civile demande de retenir Gris 2 dans les liens de la détention et de lui allouer la somme de 20 millions à titre de dommages et intérêts.

Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a relevé la constance des faits et requiert 2 ans de prison assortis de sursis.

Du côté de la défense, Me Baba Diop souligne qu'on a l'impression que cette partie civile cherche autre chose. "Qu'est-ce qui l'empêche de déposer une plainte de vol. Mon client est l'un des lutteurs les plus discipliné de l'arène sénégalaise. Il a réagi naturellement. Il ne s'est pas levé pour attaquer innocemment cette dame. Nous regrettons cette affaire. Cette famille est une famille tranquille. Les faits sont têtus, et ce garçon a mal réagi. Il mérite votre clémence", a plaidé Me Diop qui sollicite une application extrêmement bienveillante de la loi pénale. Et demande qu'elle soit débouté de ses demandes, car elle n'a subi aucun préjudice.

Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré Gris 2 coupable et le condamne à 2 ans assortis de sursis avec une amande 500 mille en guise de dommages et intérêts.