Probable interdiction de la ziarra de Léona Niassène : Le Khalife général menace d'envoyer des djinns au palais et interdit à la police tout accès à la cité religieuse.

La ziarra annuelle de Léona Niassène aura inéluctablement lieu. C'est du moins ce que l'on comprend de la dernière sortie du khalife général de cette cité, Cheikh Ahmed Tidiane Niass "Oumaïma".



En effet, lors d'une rencontre religieuse, le khalife a déconseillé au chef de l'État d'interdire cette manifestation religieuse. "Je voudrais faire savoir au président de la République que pour notre ziarra de cette année, toute personne qui se lèvera pour nous l'interdire, nous lui ôterons la vie. Moi qui vous parle, j'ai des soldats "Djinns", et si le président en doute toujours, ces djinns vont dormir au palais. Et j'ai entendu dire que Kayi a voulu organiser un gamou cette année, mais le préfet a envoyé sur place des gendarmes pour l'interdire. Je trouve que c'est de la forfaiture. Le président de la République a fêté l'autre jour son anniversaire, et pourtant il y a avait du monde avec des chants et des danses. Alors, pourquoi organisent-ils des anniversaires et interdit nos gamous. C'est anormal! Le président nous doit respect et considération...", a déclaré sans ambages le guide religieux.



Avant d'ajouter : "Je suis maintenant contre lui, je voulais lui demander une audience, mais maintenant je ne vais plus le faire et s'il me demande une audience, je vais la lui refuser. Il a oublié son compagnonnage avec l'ancien Khalife, El Hadji Ibrahima Niass. Cette ziarra, nous l'avons reportée l'année dernière par courtoisie mais cette année-ci, nous allons l'organsier de gré ou de force. Et si le président veut se battre avec des djinns, il n'a qu'à essayer. J'interdis aussi aux policiers d'entrer à Léona Niasssène. Si un homme en tenue y met le pied, il sera transformé en âne. Les djinns vont aussi transformer leurs véhiclules en des insectes. Le président de la République a suivi les français dans ce qu'ils veulent jusqu'à se faire gratuitement des ennemis...", a-t-il tonné.