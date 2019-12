Prix de l’eau avec l’arrivée de Sen’Eau : « Pas de hausse le 1er janvier 2020 » (Serigne Mbaye Thiam)

« Le prix de l’eau à l’usager ne connaîtra pas de hausse le 1er janvier 2020 » telle est l’assurance du ministre de l’Eau et de l’Assainissement. Serigne Mbaye Thiam a voulu taire des murmures qui faisaient allusion à une hausse du prix de l’eau notamment avec l’arrivée de la nouvelle société chargée de gérer l’exploitation et la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine. Il a fait cette révélation à l’occasion de la signature du contrat d’affermage et le lancement de Sen’Eau.

La tutelle d’indiquer que ce contrat avec la filiale de Suez groupe va permettre « de sauvegarder au maximum les intérêts de la partie sénégalaise tout en offrant au partenaire un cadre opérationnel et financier optimal pour exécuter de manière efficiente le nouveau contrat sur les 15 prochaines années ».

À l’en croire, « le capital social de SEN’EAU a été portée à 6 milliards FCFA contre 3 milliards FCFA pour la société actuelle pour mieux prendre en charge les nouvelles orientations du contrat vers plus d’investissements de renouvellement du fermier afin d’améliorer la qualité de l’exploitation».

Pour lui, à la place d’une hausse, les usagers feront face le 1er janvier 2020 à une société de droit sénégalais présentant « une géographie du capital social fortement remaniée, en faveur de la partie sénégalaise par rapport au contrat en cours ».

Serigne Mbaye Thiam de révéler que le nouveau contrat d’affermage permettra « de baisser le prix exploitant de l’eau, qui va passer de 364,7 FCFA actuellement, à 298,5 FCFA ; soit un gain de plus de 66 FCFA par m3 et plus de 200 milliards FCFA sur la durée du contrat».

Sous ce registre, le ministre d’affirmer que cette nouvelle option enclenchée avec le partenaire technique de référence à savoir Suez groupe, va donner « un nouvel élan à la réforme en ce qu’elle fonde une gestion intelligente et orientée vers l’efficience des services publics ».