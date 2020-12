Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique : La lauréate de 2019, "Mama Ngina" Kenyatta honorée à Dakar.

Le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, trouvaille du Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Développement (CIRID), une institution qui bénéficie, d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies, a été décernée ce vendredi à la lauréate 2019.



C'est précisément au Musée des Civilisations Noires que la représentante de la lauréate 2019, Ngina Kenyatta (87 ans), a reçu le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique 2019. Une cérémonie présidée par le président sénégalais lui-même devant un parterre de personnalités dont le président du Conseil économique social et environnemental, Idrissa Seck, le ministre des affaires étrangères, Me Aïssata Tall entre autres...



Plus connue sous le nom de "Mama Ngina", la lauréate de 2019 est l'ancienne Première Dame du Kenya. Considérée comme la mère de la nation kenyane, elle est la veuve du premier président du pays, Jomo Kenyatta, et la mère de l’actuel président Uhuru Kenyatta. Une figure importante dans le processus de démocratisation et de paix au Kenya.



Devant Malick Mbaye, le représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du centre ainsi que le président du CIRID Déo Hakizimana, le chef de l'État a réitéré la nécessité sinon l'obligation des pays africains à instaurer le dialogue sociopolitique comme modèle de développement.



En 2018, le prix n'a pas été décerné, ce qui montre la rigueur dans le choix des récipiendaires. Le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique est accompagné d'une enveloppe de 50.000 euros. Le prix sera désormais remis le 11 Décembre de chaque année. Le Mogho Naaba Baongho, chef coutumier au Burkina Faso, avait été le premier lauréat en 2017.