Prison de Rebeuss : un jeune tente de s'évader à cause de ses problèmes pulmonaires

Placé sous mandat de dépôt pendant 1 mois à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, Alassane Kanouté a tenté de s'évader de prison 3 jours avant la fête de Korité. En effet, il ressort des débats d'audience, que le prévenu a également essayé de s'évader à la cave lors de son défèrement.



À la barre, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de demander la clémence du tribunal. "Je suis malade. J'ai des troubles pulmonaires. Ce jour-là, j'étais au secteur 2, et j'ai piqué une crise. Sur ces entrefaites, j'ai sauté du toit pour aller au secteur 4. Malheureusement, les gardes m'ont repéré", se défend-il.



Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'infirmerie pour vous soigner ? questionne le juge. " Là-bas, il te donne seulement du paracétamol, répond-il.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis 1 an ferme à son encontre.



Le jugement sera rendu le 30 avril prochain.



Aïda Ndiaye Fall