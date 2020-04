Prise en charge adéquate des patients atteints du coronavirus : Macky Sall tape du poing sur la table.

Il y a deux jours, Dakaractu mettait le doigt sur les mauvaises conditions d’hébergement et de prise en charge des personnes testées positives au coronavirus et confinées dans les structures hospitalières de Dalal Diam et Diamniadio.



L'alerte a été entendue par qui de droit, puisqu’en marge du Conseil des ministres de ce mercredi 1er avril, le chef de l'État a demandé au ministre de la Santé de veiller à la prise en charge adéquate de tous les patients, ainsi que de leurs contacts identifiés dans les établissements sanitaires ciblés et sites d'accueil retenus.



Ces instructions fermes, Macky Sall les a exprimées à haute et intelligible voix pour que nul n'en ignore. Osons espérer que ces instructions seront scrupuleusement respectées pour le grand soulagement des patients.



Dans notre article, nous mettions en exergue l'absence du moindre confort dans les chambres qui accueillent les patients et la qualité des repas qui laissent à désirer. À cela s'ajoute un suivi sanitaire précaire. À la place des médecins qui se font désirer, ce sont des infirmiers qu'ils voient et encore c'est juste pour prendre leur température ou leur donner des médicaments avant de disparaître, écrivions-nous...