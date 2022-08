Prise de masse, utilisation de protéines et produits dopants : la mauvaise habitude très fréquente chez nos lutteurs

Sur les images qui ont fait le tour de la toile, le ventre bedonnant de ces derniers laissaient entrevoir leur vrai état de forme.

Si l’on s'en tient aux explications du docteur Kéba Tamba, pharmacien-nutrithérapeute, mais aussi coach en santé, bien-être et développement personnel, l'utilisation des protéines ou produits pour la prise de masse est un phénomène de plus en plus fréquent chez les lutteurs sénégalais.

Une thèse que vient confirmer ce jeune lutteur de Guédiawaye, Ama Géant qui commence à peine sa carrière. Cependant, il confirme que lui-même en fera usage si nécessaire.

« Je vais utiliser des protéines quand j’aurai certains adversaires, car je me verrais obligé de doubler de masse. C'est inévitable », a déclaré le surnommé Ama Géant.

Boxeur international, Famara Camara trouvé dans une salle de musculation, assure qu’il est préférable de faire du sport juste en utilisant des vitamines et non des produits dopants.

Selon le Dr Kéba Tamba, tout sportif doit avoir un nutritionniste, mais doit aussi être assisté et guidé par un moniteur. Cela permettra de mieux contrôler sa performance et sa capacité physique.