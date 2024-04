Prise de fonction du magistrat Ousmane Diagne : Me Aïssata Tall Sall promet de continuer ses combats politiques

Le ministre de la Justice sorant Me Aïssata Tall Sall a passé le témoin ce jeudi 11 avril 2024 à son successeur le magistrat Ousmane Diagne.



Sur son compte X, l'ancienne ministre de la Justice a tenu à remercier le Président Macky Sall pour la confiance constante qu’il a manifesté pour sa personne tout au long de ces quatre (4) années. "D’abord en tant que MAESE où, pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, une femme est nommée à ce poste de grande souveraineté. Ensuite, à la justice, dans un moment, où s’écrivait une page de l’histoire de notre pays avec le vote de la Loi d’Amnistie Générale de mars 2024", écrit-elle sur sa page Twitter.





Par ailleurs, elle a également remercié toutes les personnes qui l'ont, directement comme indirectement, soutenue et épaulée dans ces moments difficiles au service de l’État et de la République.





À l'en croire, Me Aïssata Tall Sall a réaffirmé son engagement et sa détermination pour un Sénégal meilleur qui constitue son combat qu'elle compte mener avec ceux qui croient à l'avenir. "Merci à mes camarades de OSEZ L’AVENIR et à très bientôt pour les tâches politiques qui nous attendent au service du Sénégal", dit-elle.