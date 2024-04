Printemps du FMI et de la BM: Le Sénégal à l’heure des perspectives économiques avec les deux grandes institutions internationales de financement

La Banque mondiale, la plus grande banque de développement multilatéral au monde propose des montants importants de prêts notamment aux pays du Sud. Le Fonds Monétaire International (FMI) propose pour sa part, un soutien aux pays à faibles revenus par le biais de recommandations, de renforcement de capacités et de soutien financier concessionnel (notamment via des prêts fournis à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché). En effet, chaque année, ces deux institutions financières se retrouvent à travers des rencontres dénommées : « Réunions de printemps » qui se déroulent à Washington. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, venant du secteur académique, de la société civile, de think tanks et des délégations officielles de gouvernements du monde entier.







C’est dans cette perspective, au regard de la logique économique du Sénégal notamment pour le financement de plusieurs de ses secteurs économiques, que s’inscrit cette participation de membres du gouvernement. Les ministres de l’économie, du plan d’études de la coopération Abdourahmane Sarr, son collègue en charge des finances, Cheikh Diaby et le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Al Aminou Lô ont participé à ces réunions de « Printemps du FMI et de la Banque mondiale » qui se tiennent du 15 au 20 avril 2024 à Washington, aux États-Unis.







Ces rassemblements seront une occasion de tenir des fora de discussions, sur des questions mondiales urgentes, en réunissant des universitaires, des législateurs, des dirigeants du secteur commercial, notamment. Les échanges sur les problèmes économiques seront de mise. L'objectif principal in fine, « c’est de discuter de nombreuses questions mondiales, telles que l'état de l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l'efficacité de l'aide ». Pour le nouveau régime avec à sa tête le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les attentes son énormes notamment dans le cadre de la matérialisation des partenariats économiques. Ces rencontres auxquelles prennent part des membres du gouvernement du Sénégal seront une tribune pour nouer des partenariats stratégiques afin de soutenir les priorités économiques du pays conformément à la vision du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.