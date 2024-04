Primature: Le PM Ousmane Sonko a nommé son Dircab...

Quelques jours après son installation, le Premier Ministre Ousmane Sonko a nommé son Directeur de Cabinet. Selon l'arrêté numéro 006492 du 12 avril 2024, Ibrahima Gueye, administrateur Civil principal de classe exceptionnelle occupe désormais le poste de Dircab du Premier Ministre.

Dakaractu vous livre en intégralité le contenu de l'arrêté



"LE PREMIER MINISTRE,



Vu la Constitution;



Vu le décret n°2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre;



Vu le décret n°2024-939 du 5 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du Gouvernement



Vu le décret n°2024-940 du 5 avril 2024 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères,



Arrete



Article 1er : Monsieur Ibrahima GUEYE, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 518 381/P, est nommé directeur de cabinet du Premier ministre.



Article 2 : le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera", a -t-on écrit sur le document officiel signé Ousmane Sonko.