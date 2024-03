Primature / Amadou Bâ passant le témoin à Me Sidiki Kaba : « Ma loyauté envers le PR reste intacte! »

C’est lors d’une cérémonie solennelle que le Premier ministre entrant a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions après la passation de service avec son prédécesseur, Amadou Bâ. Les deux hommes se sont mutuellement félicités pour avoir, avec abnégation et constance, géré les affaires courantes dans les différentes stations qu’ils ont occupées. Amadou Bâ, le Premier ministre sortant, s’exprimant en premier, a rendu hommage au chef de l’État qui lui a fait confiance durant plusieurs années :

« Je me tiens devant vous avec un mélange d’émotions complexes. Je suis profondément reconnaissant au peuple sénégalais. Ici, j’exprime toute ma reconnaissance à son Excellence le président Macky Sall qui m'a toujours renouvelé en me confiant de grands postes ministériels. Ma loyauté envers lui reste intacte », a-t-il estimé, non sans assumer devoir poursuivre la mission qui lui a été confiée, à savoir gagner les suffrages des sénégalais.



Amadou Bâ ajoutera qu’en ce qui concerne le travail qui lui incombe, de même qu’à la majorité présidentielle, « les jours et les mois à venir, seront décisifs. Cependant, Amadou Bâ appelle à l’unité et au courage pour poursuivre le travail loin d’être aisé pour continuer l’œuvre du président de la République.