Prière Tabaski 2020 à Kolda : L'appel de l’Imam ratib aux hommes.

À l’image du pays, Kolda a célébré la Tabaski, ce vendredi 31 juillet 2020. À la grande mosquée, la prière a été dirigée par l’imam ratib Thierno Alassane Tall à neuf heures, en compagnie des nombreux fidèles venus pour la circonstance dans le respect des mesures barrières. Cependant, lors de son sermon il n’a pas manqué de rappeler aux hommes les préceptes de l’Islam parmi lesquels l’honnêteté, la foi, le refus de la corruption, avant de s’appesantir sur la covid-19.



Occasion saisie par l’imam ratib pour se prononcer : « Dieu est le plus grand, le plus miséricordieux. Donc, craignons-le. À ce titre, il a rappelé les bénédictions reçues par les fidèles musulmans en perpétuant l’acte d’Abraham sur son fils Ismaël » .



Il poursuit en rappelant aux fidèles « l’homme doit être dans son travail quel que soit le rang qu’il occupe dans l’administration, car demain il répondra de ses actes devant le Tout Puissant. Il doit se départir de la corruption, de l’abus de pouvoir et du mensonge pour prôner l’honnêteté, la franchise dans son travail... Je demande aux hommes de se soumettre entièrement à ALLAH et non à moitié. Tous les maux que nous vivons présentement sont le fruit de nos mauvais actes. Le musulman doit avoir un bon cœur, un bon fonds et non en apparence... »



Pour cette fois ci, le sermon de l’Imam ratib de la grande mosquée de Kolda a été très court, se limitant à l’essentiel, pour certainement permettre aux fidèles d’aller immoler leurs moutons...