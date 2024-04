Prestation de serment : Le président Burkinabé adresse ses vives félicitations à Bassirou D Faye et rappelle les relations bilatérales entre les deux pays

Le président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment, ce mardi 2 avril 2024 au Centre des expositions de Diamniadio.



Une occasion pour le président de la République du Burkina Faso, d'adresser son message de félicitation à son homologue sénégalais. "J’adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple burkinabè au nouveau Président de la République du Sénégal, S.E.M. Bassirou Diomaye FAYE. A l’entame de son mandat plein d’espoir pour le peuple sénégalais et symbole d’une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée, libre et souveraine, je lui formule mes vœux de succès", a indiqué le capitaine Traoré.

Ainsi, poursuit-il, " D'ores et déjà, je lui donne l'assurance de ma disponibilité et de mon engagement à œuvrer avec lui, non seulement au renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays ; mais également à la rénovation de la coopération sous-régionale et internationale pour le bonheur et l’intérêt supérieur de nos peuples respectifs", a conclu le président Burkinabé.