Présidentielle du Bénin : l’activiste Kémi Séba annonce sa candidature pour l'élection de 2026

Kémi Séba, le tonitruant activiste et président de l’ONG Urgences Panafricanistes sera bel et bien candidat aux prochaines élections présidentielles du Bénin en 2026. L'activiste a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle de 2026 de son pays dans une vidéo parue le 18 avril dernier.

Dans une vidéo publiée sur YouTube et repris par plusieurs autres comptes béninois affiliés à des médias, Kémi Seba dans son langage habituel, n'a pas manqué de mettre en cause Patrice Talon et son régime. De prime abord, il a tenu à dénoncer la situation politique, économique et le système électoral du Bénin avant d'annoncer sa candidature aux élections présidentielles de 2026 du Bénin.

Jusqu'ici, Kémi Seba était un activiste chevronné partisan de la souveraineté africaine. Très virulent envers le régime du président Talon, des gouvernements africains pro-occidentaux et de la politique étrangère des occidentaux en Afrique, notamment la France, Kémi Seba veut maintenant changer de cap.

Désormais, il se jette dans l'arène politique pour essayer d'accéder à la magistrature suprême. Reste à savoir si Kémi Seba sera capable de drainer du monde dans le milieu de la politique, lui qui est très apprécié en Afrique en tant que Panafricaniste et activiste.