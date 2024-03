Présidentielle du 24 mars : Cheikh Tidiane Gadio et le MPCL félicitent Diomaye Faye et saluent la démocratie sénégalaise

Après la publication provisoire des résultats provisoires de la présidentielle du 24 mars 2024 par la commission nationale de recensement des votes hier 27 mars, le MPCL par le biais de son candidat Docteur Cheikh Tidiane Gadio félicite le président nouvellement élu dès le premier tour Diomaye Faye et salue le déroulement exemplaire du scrutin.



Le MPCL encourage le candidat de la majorité Amadou Ba et salue son élégance républicaine suite à la décision rapide de féliciter son adversaire victorieux . « Notre parti adresse ses encouragements au candidat Amadou Ba et le félicite pour son élégance républicaine et sa décision rapide de féliciter son adversaire victorieux », a écrit le mouvement panafricain et citoyen Luy Jot Jotna dans un communiqué lu par Dakaractu.