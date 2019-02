Présidentielle : La section PDS de Grand-Yoff soutient Macky Sall

Le comité électoral Benno Bokk Yaakaar de Grand-Yoff coordonné par Cheikh Bakhoum vient d’enregistrer un soutien de taille en vue de la présidentielle du 24 février 2019. Le Coordonnateur du Parti Démocratique Sénégalais à Grand Yoff, El Hadj Souleymane Ba a décidé de prendre ses responsabilités et de porter son choix sur le candidat Macky Sall. Cette décision est tout à fait logique à l’en croire, parce que Macky Sall est le meilleur parmi les cinq prétendants au pouvoir. De plus, M. Ba et ses camarades du PDS de Grand Yoff trouvent anormal que les leaders nationaux du PDS aient décidé pour l’instant de ne pas se porter leur choix sur l’un des candidats.



Il est des moments où un choix s’impose, parce que ne pas choisir c’est rater le train de l’histoire. Une élection est un rendez-vous essentiel pour l’avenir d’une nation. Chaque citoyen se doit de participer au choix de celui qui aura à présider aux destinées de tout un pays. C’est en substance, les raisons qui ont poussé le coordonnateur du PDS à Grand Yoff en l’occurrence, M. El Hadj Souleymane Ba de se démarquer des leaders nationaux du Parti Démocratique Sénégalais et de clairement afficher son soutien à Macky Sall pour sa réélection. El Hadj Souleymane Ba et ses camarades ont été accueillis à bras ouverts par la coalition BBY de Grand-Yoff. M. Cheikh Bakhoum, le coordonnateur du comité électoral s’est réjoui de ce choix et affiche tout son optimisme quant à l’issue heureuse de l’élection présidentielle pour Macky Sall. Avec ce soutien, Benno Bokk Yaakaar voit ainsi les chances de victoire du Président Macky Sall à Grand-Yoff considérablement augmenter.

Répondant à une question sur la violence constatée dans cette campagne électorale, M. Cheikh Bakhoum l’a fortement déplorée et dénoncée. Fort heureusement, la campagne électorale se déroule paisiblement à Grand Yoff et le coordonnateur du comité électoral souhaite qu’il en soit ainsi pour tout le reste du processus électoral. Il exhorte les acteurs à prôner la paix et le Ministre de l’Intérieur à renforcer le dispositif de sécurité.