Présidentielle Gambienne : Sur 40 circonscriptions, Adama Barrow engrange 310.791 billes contre 135.055 pour Ousainou Darboe.

Selon les premières tendances issues du vote de la présidentielle gambienne du 4 décembre 2021, le président sortant est loin devant ses adversaires et plus précisément son ancien vice-président, Oussainu Darboe.



Selon Aisha Dabo, membre de la société civile gambienne, membre de « Africtivistes WATHI_ThinkTank » qui a publié les chiffres en détails dans son compte twitter, sur 40 circonscriptions, Adama Barrow engrange 310.791 billes contre 135 055 pour Ousainou Darboe.



Par contre, il reste à dévoiler le résultat des 13 autres circonscriptions d’autant plus que la Gambie compte 53 circonscriptions, 1 554 bureaux de vote. Le scrutin est à un tour.



Ils sont 962.000 inscrits sur une population de plus de 2 millions d’habitants.