Présidentielle 2024: Thierno Alassane Sall déclare officiellement sa candidature

Deux mois avant, c’est sur le plateau de Dakaractu qu’il a été interpellé sur le sujet concernant sa candidature. Mais il a préféré laisser planer le doute jusqu’à ce mercredi 13 septembre 2023, date à laquelle, il s’affirme officiellement : « Je déclare ma candidature pour l’élection présidentielle de 2024 » laisse t-il entendre. C’est bien le président de la République des Valeurs qui, après avoir été recalé en 2019, veut tenter une deuxième fois, l’expérience pour la conquête du pouvoir.



« Il est temps que le Sénégal devienne l'usine de l’Afrique de l’Ouest, en entrant de plain-pied dans l'ère du numérique pour révolutionner nos façons de produire, de nous soigner, de commercer. Le Sénégal sera un modèle des bouleversements féconds que la Révolution numérique peut créer en Afrique et ailleurs.



Nous ferons du Sénégal l'Académie de l’Afrique de l’Ouest » affirme le candidat déclaré qui assure que « le Sénégal sera la clinique où l’Afrique de l’Ouest viendra se soigner ».



Pour cela, Thierno Alassane Sall estime qu’il faudra « repenser notre modèle d'éducation nationale à travers des écoles et daaras modernes qui préparent nos jeunes à une vie de compétition mondiale, sans renier nos valeurs.



Mais aussi et surtout, éradiquer la corruption et la mauvaise gouvernance ». Le candidat déclaré se projette vers la perspective présidentielle et prévoit de rencontrer les sénégalais pour les imprégner de son programme et de sa vision pour 2024.