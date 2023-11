Présidentielle 2024 : «Taxawu Sénégal exclut tout report » (Barthélémy Dias)

Comme à son habitude, et comme il sait le faire, le Maire de la ville de Dakar n’a pas besoin de porter des gants pour dire le fond de sa pensée quand il s’agit de politique. Face aux rumeurs de report de l'élection présidentielle de 2024 ébruitées par certaines personnes appartenant à la mouvance présidentielle, Dias fils est catégorique : « pas de report de la présidentielle à venir! »

Face à la presse le mardi 14 novembre 2023, le virevoltant maire de la capitale assure que « Taxawu refuse catégoriquement le report des élections ». Selon Barth, ce n’est pas normal, ce pays n’a jamais connu de report d’élection présidentielle et il ne va commencer en 2024 ». Nous rappelons au peuple sénégalais l’existence d’un protocole émanant de la Cedeao intitulé A-SP1-12-01 qui stipule que tout pays faisant partie de la zone CEDEAO, ne peut pas changer les règles du jeu électoral six mois avant les élections s'il n'y a pas de consensus ».

Ne se limitant pas à ce protocole, le second de Taxawu rappelle au président Sall que la question relative au report de l’élection présidentielle de 2024 n’était pas mise sur la table des discussions du dernier dialogue national dont il avait participé.

Lors de cette conférence de presse, Barthélémy Dias, a aussi déploré le manque d’information concernant le fichier électoral. Le blocage de certains candidats lancés à la course au parrainage a été aussi abordé par Barth toujours dans un ton de rappel. Il a par ailleurs interpellé le président Macky Sall sur le blocage des candidats et milite pour « une élection transparente, inclusive en vue de préserver la paix et la stabilité. »

Pour clore son propos, le maire de Dakar réitère son attachement à l’opposition et rassure : « Taxawu Sénégal va soutenir le candidat qui sera au second tour et issu de la coalition Yewwi Askan Wi... »