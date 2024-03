Présidentielle 2024 : Plus de 25 fédérations et des députés du PDS annoncent leur soutien à Amadou Bâ

À l’occasion d’un point de presse organisé ce matin, plus de 25 fédérations départementales, de sections et des députés se sont réunis pour s’exprimer sur les questions de l’heure, notamment électorales.



Au nom de toutes ces entités du Pds, Abdou Thiam, secrétaire général de la fédération départementale de Linguere a délivré le message dans un contexte électoral où les alliances se font tous azimuts. « C’est une élection qui représente un moment décisif dans l’histoire de la nation sénégalaise », a déclaré le porte-parole.







Au regard de cette bipolarisation entre deux coalitions, notamment Benno Bokk Yakaar et Diomaye President, il convient de faire le constat notamment sur ces deux forces politiques. Pour le cas de la coalition Diomaye President, ils estiment que « c’est l’amateurisme , le populisme et l’immaturité contrairement à celle dirigée par Amadou Bâ qui est la représentation de l’expérience, de la paix et la stabilité ». Le choix est ainsi fait et ils se disent prêts à soutenir la candidature de Amadou Bâ. Ces fédérations et parlementaires libéraux invitent leur candidat Karim Wade ainsi que le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement de se prononcer et de soutenir la candidature de Amadou Bâ pour l’intérêt de la République.