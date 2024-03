Présidentielle 2024: Oumar Sow reconnaît la défaite de son candidat et accuse Macky Sall...

Ministre conseiller à la présidence de la République, Oumar Sow est également un farouche défenseur du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba.



Pas plus tard qu'hier, il était dans la nuit au siège de l'Apr pour encourager les militants à rester concentrés sur les résultats qui d'après lui, étaient favorables à son candidat. " Les résultats donnés jusqu’à l’instant font moins de 300 000 voix … Restons mobilisés et concentrés sur notre objectif Amadou BÂ Président" avait-il écrit sur sa page Facebook.



Ce lundi matin, c'est sur un autre ton que le responsable politique s'est exprimé, accusant de passage le chef de l'Etat Macky Sall d'être l'artisan de la défaite du candidat de BBY. " Macky Sall est l’artisan de la défaite de Amadou BA . Félicitations à Bassirou D. Faye et aux membres de Pastef .Vive la démocratie sénégalaise". Oumar Sow fait partie des rares hommes politiques sous le régime de Macky Sall à défendre bec et ongles le candidat Amadou Ba. Il avait dénoncé le manque de soutien de ses camarades de parti à l'endroit du candidat Amadou Ba.