Présidentielle 2024 : Mara Niass donne les raisons de son engagement dans la coalition Diomaye...

Comme Cheikh Bara Ndiaye, Mara Niass a aussi été parmi les invités dans la grande rencontre organisée par le MODDAP pour la présentation du programme religieux qui s’est déroulée sous la présence effective du responsable Cheikh Tahirou Fall et de différentes sensibilités religieuses.







Lors de son allocution Mara Niass a montré tout son engagement et sa reconnaissance envers la Coalition Diomaye Président au sein de laquelle, il œuvre depuis plusieurs mois.







Chevillé à ses principes, Mara Niass, reste bien ferme et compte faire tout son possible pour installer son leader au pouvoir, car pour lui, seul l’avènement de Diomaye devrait régler la situation des dits "Ndongo Daara" au Sénégal.



« Je crois que seul Sonko est capable de nous comprendre car nous "Ndongo Daara" on n'est pas considéré et pourtant on devrait être impliqué dans les affaires du pays. On réfléchit et nous savons faire beaucoup de choses, donc je ferais le tout pour accompagner Diomaye jusqu’au palais et je ne lâcherai prise pour notre intérêt…», assure-t-il.