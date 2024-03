Présidentielle 2024 : Macky Sall va battre campagne pour Amadou Ba !

Tout est bien qui finit bien! Le leader de l'Alliance pour la République (APR) et le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba se sont parlés et les malentendus dissipés.



Mieux, le chef de l'Etat sortant, Macky Sall va s'impliquer personnellement dans la campagne électorale. Il sera sur le terrain de même que les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Dakaractu confirme que des instructions ont été données à tous les responsables politiques de mouiller le maillot durant la campagne.



D'ailleurs, le Secrétariat Exécutif national (SEN) va se réunir et un communiqué va être publié incessamment pour confirmer le soutien indéfectible au candidat Amadou Ba.



Ainsi, Macky Sall a donné l'ordre de déployer tous les moyens nécessaires pour une bonne campagne, en faveur de leur candidat.



Amadou Ba, qui était hier à Tivaouane, avant de rappliquer dans la soirée sur Dakar, peut ainsi, poursuivre tranquillement sa campagne dans les autres localités du pays