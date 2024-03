Présidentielle 2024 : Le président du Forum Islamique pour la Paix salue la bonne organisation du scrutin et félicite le président Diomaye

Le Président du Forum Islamique pour la Paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, a salué la bonne organisation du scrutin du 24 mars 2024 au Sénégal.

Le guide religieux a décerné une mention spéciale aux institutions judiciaires du pays qui ont tenu au respect du calendrier électoral et à la société civile à travers son engagement pour une élection transparente dans un climat apaisé, ainsi qu'au peuple sénégalais qui a encore montré une maturité sans précédent.

Dans la foulée, il a félicité le Président Bassirou Diomaye Faye et encouragé l'ensemble des autres candidats ayant participé à cette élection.

Cheikh Ahmed Saloum Dieng a également prié pour un Sénégal de paix et de dialogue dans le respect de nos institutions, nos chefs Religieux, nos us et coutumes....