Présidentielle 2024 : Le president Mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani félicite le président Bassirou Diomaye Faye

Après les résultats du scrutin du 24 mars 2024, le président mauritanien El Ghazouani, par ailleurs président en exercice de l'Union Africaine a salué la démocratie sénégalaise et félicité le président Macky Sall et son homologue Bassirou Diomaye Faye. « Je suis profondément heureux que les Sénégalais ont voté dans un climat d'apaisement et de responsabilité. Cette démonstration de démocratie et d'alternance pacifique est une fierté pour l'Afrique. Sincères félicitations au Président M.Sall et au Président élu Bassirou D. Faye », a écrit le président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani dans sa page X.