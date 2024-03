Présidentielle 2024 : Le chef de cabinet adjoint du Président descend sur le terrain

La scène est chargée d'émotions...deux candidats à la présidentielle se croisent et procèdent à un échange de civilités. Amadou Bâ et Khalifa Sall ont donné une belle leçon de fair-play aux hommes politiques...



Mais l'information se situe ailleurs... Pour ceux qui connaissent la maison Apr, la présence dans cette vidéo de Pape Samba Diop revêt un caractère particulier...Celui qui pendant tout le magistère du Président Macky Sall a géré les audiences politiques renforce l'équipe de campagne d’Amadou Ba. Ce qui est sans nul doute un signal fort pour les apéristes de lait.



Pape Samba Diop qui a toujours servi de lien entre les frustrés et ceux qui ne pouvaient accéder au Président est une recrue de taille pour le candidat de Benno...Et sa présence aux côtés du candidat Amadou Ba fait un effet...



L'homme est un fin politicien de l'ombre qui connaît la maison Benno et les grands électeurs dans la quasi-totalité des localités du pays. D'ailleurs depuis quelques jours, il y a un regain d'engouement autour du candidat de Benno...et une mobilisation des responsables de l'Apr et de Benno. Même le Président a décidé de descendre sur le terrain.