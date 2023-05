Présidentielle 2024: Barack Obama met sur la table la candidature de Macky Sall

Le Sénégal, à 9 mois des élections, attire l’attention de la communauté internationale. La participation de Macky Sall, quatrième président de la République du Sénégal est une question qui suscite le débat d’autant plus que le concerné maintient le flou total sur la question. Personne n’est en mesure d’affirmer « sans se tromper » que le Président Macky Sall va se présenter ou non pour un troisième mandat. « Le Ni Oui ni Non » devient même une réthorique très utilisée. Mais cette fois-ci, c’est une personnalité politique américaine qui s’intéresse à la question : « c’est l’ancien Président des États Unis » apprend t-on du site d’information politique et économique, Africa Intelligence. Selon les informations du site, l'ex-président des Etats-Unis Barack Obama s'est entretenu dans le plus grand secret au téléphone avec le chef de l'Etat Macky Sall pour évoquer l'élection présidentielle du 25 février 2024.



En effet, l'échange qui aura duré un peu moins d'une heure, s'est tenu en étroite coordination avec l'administration Biden, au moment où Washington reste préoccupée par le scénario d'un troisième mandat de Macky Sall. Le 44e président des États Unis qui évoque le sujet après le président de la République française, Emmanuel Macron qui aurait essayé de convaincre Macky Sall de renoncer à se représenter à un troisième mandat en 2024.



Cet appel téléphonique entre l’ancien locataire de la Mason Blanche et le Président Macky Sall a été facilité par la relation personnelle qu'ont nouée les deux hommes au cours de la dernière décennie. D’ailleurs, pour rappel, en juin 2013, l'ancien locataire de la Maison blanche avait choisi le pays de la Teranga pour commencer sa première grande tournée africaine. En effet, lit-on dans « Africa Intelligence », Paris et Washington voient en Macky Sall « une figure incarnant la lutte contre les troisièmes mandats en Afrique de l'Ouest ». D’où ces efforts émis par ces deux capitales en vue de persuader le successeur du Président Wade.



Malgré ces initiatives combinées, du côté de la Maison Blanche comme celui de l’Élysée, les intentions du Président Macky Sall restent un mystère au moment où son cercle restreint prépare discrètement cette candidature à un troisième mandat que l’intéressé même, serait prêt à officialiser avant l'été.