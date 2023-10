Présidentielle 2024 / Amadou Bâ affiche la confiance : « Ce sera une élection à un seul tour… »

Le Premier ministre en tournée économique dans la région de Thiès, s’est rendu à Fandène dans la localité de l’ancien ministre des forces armées et maire de la commune, Augustin Tine. Amadou Bâ, après avoir écouté les représentants de jeunes, des femmes, des cadres et des notables ainsi que celui des chefs de village qui, à part certaines doléances exprimées, veulent être rassurés pour la continuité de l’œuvre de Macky Sall qui a été largement saluée dans cette partie de la région de Thiès. Les intervenants ont invité le candidat de Benno, à se conformer et à poursuivre l’œuvre du chef de l’État à Fandène. Amadou Bâ semble afficher la confiance quant à la continuité. « Pour l’élection de 2024, ce sera une élection à un seul tour », lâche le candidat de la majorité vers la fin de son propos lors du rassemblement organisé par le maire de Fandène en son honneur...