Présidentielle 2024 : Aliou Mamadou Dia félicite le "Président" Diomaye

Le candidat du PUR a envoyé, ce lundi 25 Mars 2024 un message plein d'entrain au candidat de la Coalition DiomayePresident. Dans un post sur X, Aliou Mamadou Dia félicite Bassirou Diomaye Faye pour la "combativité, la foi qui l'a conduit à cette belle victoire".

"Monsieur le Président, Cher Diomaye

Au vu des résultats sortis des urnes, compilés à notre niveau, les électeurs sénégalais dans une très large majorité, vous ont choisi pour présider aux destinées de notre cher pays. Cette volonté à la fois citoyenne mais surtout divine, est le résultat de notre engagement commun et déterminé à défendre l’État de droit, la démocratie et la justice mais aussi à instaurer une gouvernance au service exclusif de nos populations. Je voudrais vous féliciter chaleureusement pour votre combativité, votre foi qui ont conduit à cette belle victoire. Qu’ALLAH SWT vous accompagne dans cette noble mission au service d’un Sénégal stable, uni et prospère dans une Afrique en plein essor !