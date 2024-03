Présidentielle 2024 : Abdourahmane Diouf explique son choix sur « Diomaye président » et ses relations avec Sonko

C’est en conférence de presse que le leader du parti Awalé est revenu sur les raisons de son choix portant à renforcer la coalition « Diomaye président ».



Face à la presse, Abdourahmane Diouf s’explique : « Ce choix est bien réfléchi. Notre choix s’était circonscrit dans l’opposition. Je suis une personne de principe et de conviction. Nous incarnons les mêmes principes et vision du patriotisme que Pastef et son candidat : la refondation de la République, l'anti système, l'afro-souverainisme et enfin mes relations humaines avec Ousmane Sonko. J’avais dit qu’Ousmane Sonko était une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. »



Il explique que son choix n'est pas basé sur des combines, ou partage de gâteau, dans des calculs politiciens ou intérêts crypto personnels. Je n'attends rien car le Sénégal est au-dessus de nous tous", laissera-t-il entendre.