Président de club et ministre des sports, Lat Diop n’a pas l’intention de démissionner de GFC !

Sa nomination au poste de ministre, des sports, à la place de Yankhoba Diattara, le président de Guediawaye Football Club (GFC) et actuel ministre des Sports, Lat Diop, a été mis devant le fait accompli. Sa casquette de président de club est-elle compatible avec sa fonction de ministre des Sports ? L'ancien directeur général de la Lonase a toujours répondu de manière évasive, il s’est prononcé très clairement ce lundi, en marge du vote du budget de son ministère…



« Cette question m’a été posée en commission et j’ai répondu pour dire que je ne suis pas le directeur général de Guediawaye Football Club. Mais je suis le président de l’association Guédiawaye FC. GFC est une association et une société. Moi je ne gère pas la société, je gère l’association GFC. En tant que ministre de la République, j’ai le droit de gérer une association à condition qu’elle ne soit pas à but lucratif. C’est juste pour vous rassurer que sur le plan légal et réglementaire il n'y a pas d’incompatibilité » renseigne t’il.



Mouhamadou Moustapha GAYE