Présidence de la République: Moustapha Niasse, Yoro Dia, Abdoulaye Daouda Diallo ces nouvelles têtes, Augustin Tine out

Ce n’est pas un nouveau Gouvernement seulement qui a été mis en place. Au niveau de la Présidence de la République, le Chef de l’Etat Macky Sall a aussi procédé à des retouches. Et elle concerne d’abord Abdoulaye Daouda Diallo, ancien ministre du Budget et des Finances qui est nommé ministre d’Etat directeur de Cabinet du Président de la République. Il remplace à ce poste Augustin Tine au poste depuis 2019.

L’ancien Président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse est nommé haut représentant du Président de la République. Mahmoud Saleh Directeur de Cabinet politique du Président est nommé envoyé spécial du Président de la République.

L’ancien DG du port, le Dr Cheikh Kanté, nommé ministre du Suivi du PSE en 2017, puis envoyé spécial du Président de la République est nommé Ministre auprès du Président de la République, Chargé du Suivi du Pse.

Le journaliste Yoro Dia Ministre enfin est la surprise du Chef puisque nommé comme Porte parole et coordonnateur de la communication de la Présidence de la République