Présidence de l'UA : Macky Sall officiellement installé à la tête de l'institution continentale pour la période 2022-2023

Il devient ainsi le 3e président sénégalais, après Senghor en 1980 et Abdou Diouf en 1985 et 1992, à prendre la présidence de l'Union Africaine pour ainsi conduire la destinée de 55 États. Une tâche qui n'est pas de tout repos au vu des enjeux et défis auxquels il doit faire face.



Le président Macky Sall a donc pris le témoin ce samedi à l'occasion du 35e sommet extraordinaire de l'UA de son prédécesseur, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le président Macky Sall se dit réjoui de la confiance en son endroit pour diriger la destinée de tout un continent. "Nous pouvons etre fiers de nos efforts pour l'Afrique, même s'il reste beaucoup à faire", dira le nouveau président en exercice de l'UA, Macky Sall.



Dans son discours de prise de fonction, le chef de l’État sénégalais estime que c'est le moment de taire les armes, de cultiver le dialogue et de se concentrer sur les urgences". Il liste également ses priorités pour une gestion intégrée et participative au cours de ce mandat qui s'achève en 2023.