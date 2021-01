Présidence CAF : La candidature d’Augustin Senghor validée, Jacques Anouma suit de près...

C'est à travers une note information publiée sur son site officiel que la Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement déclaré éligible, la candidature du président de la Fédération Sénégalaise de Football, Maitre Augustin Senghor pour les prochaines élections de la CAF.



La commission de gouvernance de la CAF a procédé cette semaine au contrôle de vérification concernant les candidatures pour la présidence de la Confédération Africaine de Football. Sans surprise Maitre Augustin sera parmi les candidats éligibles pour briguer un mandat pour diriger l'instance dirigeante du football africain.



Après la validation de sa candidature, le Président de la Fédération Sénégalaise de Football s'est montré très confiant pour sa candidature. Selon lui, "il ne s'agit que le début du chemin menant aux élections du 12 mars 2021".



Poursuivant, il reste "serein et concentré sur l'objectif de convaincre le maximum de Fédérations de porter leur choix sur ma personne pour porter la CAF du futur : unie, attractive et forte" a-t-il laissé entendre.



Par ailleurs la candidature de son compatriote ouest-africain , Jaques Anouma est aussi validée. Une opportunité de taille pour les deux candidats, comme l’avait annoncé la rédaction de Dakaractu : une candidature Ouest-africaine était en vue entre les deux protagonistes.



L'expérience de Jacques Anouma et le membre du comité exécutif de la CAF, Augustin Senghor, est tout de même un bon patch pour un football africain redynamisé...