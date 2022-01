Présentation du programme de 'Wallu Sénégal' pour la Ville de Dakar : Doudou Wade déroule son projet de co-construction de la capitale…

Pour la coalition Wallu Sénégal, "Dakar doit être dirigée par une personne expérimentée, qui a du vécu et qui a aussi de la générosité". Des qualités que l'on retrouve, selon Mamadou Lamine Diallo et les autres membres de la coalition, chez leur tête de liste, Doudou Wade. Ayant de l'expérience au niveau du parlement de la Cedeao, le candidat de la dite coalition connaît les enjeux en Afrique de l’Ouest, il a de l’ouverture et la culture qui lui permet de diriger la capitale.



Certes la tâche pour la ville est énorme, mais la coalition Wallu Sénégal pense faire le bon choix sur l'expérimenté, Doudou Wade. Ainsi, déclinant son programme sur cinq principes que sont la Co-construction du projet de ville avec les Dakarois sans exclusive, de la conception à la mise en œuvre pour rendre Dakar à ses habitants, une collaboration étroite avec l’État et avec ses démembrements, la constitution aussi du Parti de Dakar, avec les maires, les élus du Conseil municipal, les ressources humaines de la Ville, les acteurs sociaux et la communauté des savoirs et des compétences (architectes, Urbanistes, universitaires, concessionnaires) pour construire, ensemble, le Dakar de Demain.



Doudou Wade ne s'arrêtera pas à ce stade. Pour le candidat libéral, la réinvention de la Ville à partir de ses vulnérabilités et de ses besoins, en tenant en compte les effets du changement climatique pour apporter les solutions est aussi un pilier essentiel de son programme de ville intelligente et durable. "Ce sont des mesures idoines et tellement importantes qui transformeront l’image de notre capitale et nous forgerons ses capacités de résilience", a soutenu le candidat Doudou Wade qui veut impérativement privilégier l'innovation à partir de la transformation digitale pour optimiser la gestion de nos ressources financières, humaines, logistiques et environnementales.



La bonne gouvernance, la santé, l'éducation , l'intelligence territoriale, l'environnement et le cadre de vie, la sécurité, le tourisme etc, sont autant de secteurs que le candidat de Wallu à la ville de Dakar veut mettre en pratique et de manière inclusive et participative pour une capitale nouvelle...