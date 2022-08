Préparation mondial 2023 : Desagana retient 14 joueurs, les Lions face au Cap-Vert ce mercredi en match amical…

Le nouveau sélectionneur des Lions du basket, Ngagne Desagana Diop, a dévoilé une liste de 14 joueurs retenus dans le cadre de la préparation de la prochaine fenêtre Fiba prévue à Tunis (26 au 28 août.) Entre le regroupement au stadium Marius Ndiaye et celui qui se poursuit actuellement au Dakar Arena, Desagana a considérablement réduit son effectif qui est passé à 14 Lions avec les retraits de Thierno Niang et Alkaly Ndour. « Il faut que je parle aux joueurs avant de dire ça aux médias », avait prévenu le coach en conférence de presse avant de prévenir les deux concernés.



Mais avant cela, le Sénégal jouera deux matches amicaux contre le Cap-Vert au stadium Marius Ndiaye, ce mercredi à 20h00 Gmt puis le vendredi à 19h00 Gmt. Une double confrontation qui permettra aux Lions de bien se préparer en plus d’une dernière sortie amicale une fois sur le sol tunisien, à Monastir, contre la sélection algérienne le 22 août. Le groupe sera réduit à 12 joueurs avant de s’envoler en direction de Tunis.



Justement face aux Requins marteaux, qui avaient battu le Nigéria 79-70 lors de la dernière fenêtre à Kigali (Rwanda), il faudra être vigilants selon Desagana... « Si on parle du Cap-Vert, le premier auquel on pense c’est Tavarez que je connais un peu parce qu’il a joué en NBA avec Cleveland. C’est une équipe qu’on connaît bien, on a joué contre eux en Afrobasket 2021 (86 à 73 en faveur du Sénégal, match de classement pour le bronze)", a rappelé le coach Sénégalais.



Ce dernier est d'ailleurs revenu sur la préparation de son groupe et la forme actuelle de ses poulains : "On est en train de les étudier, c’est une bonne équipe. Ce sera un beau test pour nous. Cela fait 15 ou 16 jours qu’on s'entraîne ensemble, je pense qu’hier ou avant hier on a eu un entraînement qui n'était pas assez bon, mais c’est un peu normal parce qu'étant joueur et maintenant entraîneur, je sais qu’ils ont besoin de jouer pour se tester… »



La liste des 14 Lions…



Jean Jacques Boissy

Youssoupha Ndoye

Khalifa Diop

Cheikh Bamba Diallo

Lamine Sambe

Pape Moustapha Diop

Mbaye Ndiaye

Makhtar Guèye

Babacar Sané

Gorgui Sy Dieng

Ibrahima Fall Faye

Amar Sylla

Brancou Badio

Mamadou Faye