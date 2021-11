Préparation du match Stade de Mbour/Us Ouakam en Novembre : Un remake des échauffourées de 2017 serait-il à craindre ?

Même si le bilan de la finale de Coupe d'Europe des clubs en 1985 entre Liverpool et la Juventus a été plus lourd, celle de la Coupe de la Ligue entre l'Us Ouakam et le Stade Mbour en juillet 2017 s’est révélé, pour le Sénégal, comme le match de football le plus meurtrier de son histoire.



Le bilan a été macabre avec au décompte, plus de huit morts. Une finale de coupe au Sénégal qui a viré à ce drame, remettant fortement en l'aspect sécuritaire dans nos stades.



Il faut également rappeler qu’une partie du mur soutenant les gradins où se trouvaient des aficionados des deux camps s'est effondrée, provoquant par la même occasion la panique des spectateurs et un mouvement de foule spectaculaire. C'est à ce moment que des personnes ont été écrasées dans la bousculade aggravant les dégâts.



Quatre ans plus tard, le Stade de Mbour est relégué en deuxième division du championnat du Sénégal et doit rencontrer l'US Ouakam pour ouvrir le bal de la première journée au soir du 20 Novembre prochain.

Selon une source de Dakaractu proche de l’un des clubs, des réunions sont en train d’être organisées. Au niveau de Mbour, certains ont toujours une dent contre les Ouakamois depuis ces événements de 2017.



Toujours, nous informe notre source, « la majorité est pratiquement pour l’organisation d’un plan de riposte contre Ouakam. Ce qui est clair selon notre informateur, la vigilance doit être de mise au cours de ce match prévu dans moins de deux semaines dans la petite côte entre deux équipes qui devront désormais se résigner à se frotter fréquemment en L2. Les dispositions sécuritaires devront être de rigueur...