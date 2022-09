Préparation Mondial 2022 : La FSF officialise enfin les deux matches amicaux des Lions... La vente des billets ouverte en France...

Comme annoncé depuis plusieurs jours, la fédération sénégalaise de football (FSF) vient d'officialiser les deux prochaines rencontres amicales de la sélection nationale les 24 et 27 septembre prochain, respectivement contre la Bolivie et l'Iran.



La FSF a par ailleurs informé que la billetterie a été ouverte en France où se jouera le match contre la Bolivie, avec des prix variant entre 10 et 30 euros. Voici l'intégralité du communiqué...



<< Le Sénégal va affronter la Bolivie le 24 septembre à Orléans (19h00) en match de préparation à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Les champions d'Afrique joueront également une seconde rencontre amicale en Europe, le 27 septembre (16h30) au stade du club de l'Admira Wacker Mödling, situé dans la banlieue de Vienne (Autriche), contre l'Iran >> a-t-on appris en perspective du Mondial Qatar 2022 (20 novembre au 18 décembre.)