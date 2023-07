Préparation JOJ 2026 : 13 fédérations vont tour à tour envoyer 30 jeunes athlètes en Chine entre 2024 et 2026 pour des stages de 3 mois…

Ibrahima Wade, le Coordonnateur du comité d’organisation des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévue au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026, a fait le point au terme de la mission de faisabilité de la délégation chinoise au Sénégal. Une cérémonie qui s’est déroulée ce jeudi, lors d’un point de presse en perspectives des JOJ 2026, à la suite d’une mission qui aura duré 21 jours.

Faisant l’économie de leurs échanges et des conclusions auxquelles ils sont parvenus, Ibrahima Wade explique : « Nous venons de finir une réunion de synthèse de la mission de la délégation chinoise, qui a été mandatée par le gouvernement chinois pour conduire une étude de faisabilité comme cela se passe d’habitude dans le cadre de la coopération, notammment entre le Sénégal et la Chine. Une étude de faisabilité pour un appui de la Chine au Sénégal dans le cadre de la préparation des jeux olympiques de la jeunesse. Cette mission a été précédé depuis 2020, par beaucoup de réunions en visio conférence à cause de la Covid. À l’issue de ces réunions nous avons conclu que nous pouvions les recevoir au Sénégal pour affiner les études et identifier les points d’appui dans le cadre de la préparation des JOJ », a-t-il informé.

Il poursuit : « Cette mission a duré 21 jours au Sénégal où ils ont rencontré toutes les parties prenantes. D’abord les autorités, le ministère de la coopération, le ministère des sports, de la culture etc… Il y a eu beaucoup de visites de terrain, au niveau des infrastructures sportives. Le but était de mieux appréhender les besoins du Sénégal qui se situaient autour de deux axes : l’appui à la préparation des jeunes athlètes. La requête du Sénégal portait sur dix fédérations au terme de la mission nous sommes montés à 13 fédérations pour lesquelles à partir de juillet 2024 jusqu’à 2026 ( Séjour en Chine pendant les vacances scolaires 90 Jours en 2024 , 90 jours en 2025, 60 jours en 2026) afin de mieux préparer les futurs participants aux JOJ 2026.

Au total 30 jeunes athlètes issus de ces 13 fédérations, toutes disciplines confondues pourront bénéficier de cette perfectionnement en Chine. « Au moins dix athlètes (5 garçons et 5 filles) vont partir en Chine par groupe de 10 entre 2024 et 2026, dans des centres d’entrainement pendant 3 mois avec pour chaque fédération un à deux techniciens… Nous avons choisi la période des vacances scolaires pour les envoyer en Chine, parce qu’ils sont scolarisés au Sénégal. Parallèlement nous aurons la possibilité de recevoir des entraîneurs et des experts chinois, au Sénégal. La partie chinoise s’est engagée à couvrir les besoins en équipements de ces fédérations », a rassuré Ibrahima Wade.