Préparation CAN 2024 : Les Lions en regroupement à partir du 30 décembre, une rencontre amicale prévue à Diamniadio…

Les Lions débuteront leur regroupement dès le 30 décembre à Dakar, précisément à l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio. Ledit rassemblement devrait démarrer après la publication de la liste des joueurs par Aliou Cissé le 29 décembre, en perspective de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.)



Selon les informations relayées par un confrère de e-média, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a arrangé un match amical entre le Sénégal et le Niger au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant le départ prévu pour la Côte d'Ivoire au plus tard le 9 janvier.



Il est à noter que le Sénégal se trouve dans le Groupe C aux côtés du Cameroun, de la Gambie et de la Guinée. Les Lions débuteront leur CAN le 15 janvier contre la Gambie, promettant un derby qui s'annonce passionnant !