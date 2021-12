Préparation CAN 2022 / Premier galop d'entraînement (Thiès) : 16 Lions présents, Koulibaly au petit trot, deux gardiens locaux en renfort dans la tanière...

Les choses sérieuses démarrent pour Aliou Cissé et ses Lions qui ont démarré leur préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN.) Après avoir annulé le stage de préparation au Rwanda suite à l'accord FIFA / CAF portant dérogation spéciale pour les clubs étrangers de retenir leurs internationaux africains jusqu'au 03 janvier 2022, c'est logiquement au stade Lat Dior de Thiès que la sélection nationale a effectué son premier galop ouvert au public.



Une séance d'entraînement à laquelle a pris part une dizaine de joueurs qui ont déjà répondu à l'appel de la tanière. Il s'agit de Pape Guèye, Diao Keïta Baldé, Bouna Sarr, Pape Abou Cissé, Fodé-Ballo Touré, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Joseph Lopy, Moustapha Name, Famara Diédhiou, Ahmadou Bamba Dieng et Kalidou Koulibaly.



Ce dernier qui revient d'une blessure musculaire avec son club le Napoli, a participé à ladite séance, au petit trot, ménagé qu'il est par le staff médical très attentif à l'évolution de son état de santé. Le capitaine des Lions toujours enclin à honorer le maillot national, est apparu serein et confiant pour la suite des événements.



Comme annoncé par Dakaractu, Aliou Cissé qui, pour le moment ne peut pas compter sur la présence de ces trois gardiens de buts que sont Édouard Mendy, Sény Dieng et Alfred Gomis, encore retenus par leurs clubs respectifs, a fait appel à deux portiers locaux. Il s'agit de l'un des quatre réservistes, Alioune Badara Faty (Casa Sport) et du gardien du CNEPS, Cheikhouna Tine, en qualité d'invité.