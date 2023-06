Préparation Afrobasket féminin 2023 : Tapha Gaye fait le point après trois semaines, les Lionnes bientôt aux États-Unis…

Le sélectionneur sénégalais Moustapha Gaye, affûte ses armes en perspective de l’Afrobasket féminin 2023 (28 juillet au 6 août, à Kigali, Rwanda). Ce lundi après-midi, il est largement revenu sur la situation de son groupe, le travail effectué, la saine concurrence et les matches de préparation prévus aux USA …

Après avoir entamé les entraînements à Marius Ndiaye, les Lionne ssont désormais au Dakar Arena de Diamniadio où elles répètent leurs gammes sous la supervision de coach Tapha… « Depuis qu'on a commencé, on est enfin au complet avec l'arrivée de Léna Timéra (France). On avance un peu dans le contenu. L'état de forme évolue positivement avec beaucoup de satisfaction. On n'est pas encore prêt, mais on est sur le bonne voie. Il y a un bon état d'esprit, beaucoup de travail et d'enthousiasme.

On fait deux séances d’entraînement par jour pour peaufiner l’adresse au tir, etc... », renseigne le technicien sénégalais, d'après lequel, « c'est très tôt de parler d'une idée du groupe pour l'Afrobasket. Là on est en évaluation. C'est vraiment tôt, mais nous avons des repères sur le travail des unes et des autres, la forme actuelle. Dans une semaine ou deux tout peut évoluer. Donc, on attend. Il n'y a pas un secteur où on a des tracasseries… Nous avons de la jeunesse et de l'expérience. C'est ça notre option avoir de la jeunesse et de l'expérience. Au bout d'une semaine ou dix jours, on aura vraiment une idée réelle de ce que nous voulons faire », a-t-il déclaré.

Par rapport aux deux binationales, que sont Léna Timéra (France) et Cierra Janay Dillard (USA), qui évoluent au poste de meneuse de jeu, Moustapha Gaye compte encore les jauger et prendre tout son temps avant de trancher et porter son choix sur l’une des basketteuses.

En outre, le directeur technique de la fédération sénégalaise de basket et entraîneur des Lionnes a aussi annoncé un phase préparatoire aux USA avec des rencontres amicales. « Aux Etats-Unis, où va se poursuivre la préparation, on espère avoir quatre à cinq matches. C'est un tournoi organisé par des promoteurs. Ça se faisait, dans le passé, en Chine… L'inconvénient ou la difficulté majeure qui va se poser, c'est le décalage horaire. Parce qu'on va quitter les États-Unis 5pour aller directement à Kigali. Mais, je préfère avoir des matches et gérer ce fait avec le maximum de précautions. Je préfère ça que de ne pas jouer de matches », termine-t-il...a