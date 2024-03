Préparatifs Korité / Kolda : Gnagna Fall Ba habille plus de deux mille enfants...

Pour cette fête de Korité encore, Madame Gnagna Fall Ba n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, elle vient d'habiller plus de deux mille enfants pour la fête de la Korité 2024. Cette dame est dans le social depuis 50 ans auprès des communautés. C'est en ce sens qu'elle a remis des tissus aux filles, aux femmes et des prêts à porter aux garçons et aux hommes issus de couches vulnérables. Au-delà de ces actions, elle a donné aussi du sucre à ces derniers en ce mois béni du Ramadan.

Ainsi, elle vient d'ôter un lourd fardeau sur les épaules des pères de famille de couches vulnérables en ces temps de crise. C'est une occasion qu'elle a saisie pour afficher son enthousiasme envers cette frange sociale. Mais également, elle estime qu'il faut partager, se solidariser comme le prescrit le Coran.

Pour Gnagna Fall Ba, "on s'aligne sur les préceptes de l'islam comme l'amour de son prochain, la solidarité si on a les moyens. C'est pourquoi cette année encore, on remercie Allah (SWT) de nous avoir prêté fortune pour subvenir aux besoins des couches vulnérables. Ainsi, nous rendons le sourire à tous ces enfants à chaque fête de Korité ou de Tabaski. Et cela nous met du baume au cœur en constatant le sourire sur le visage de ces enfants et des parents."