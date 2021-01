Première soirée couvre-feu / Acte 2 : Médina en feu, les populations déchaînées ! (VIDEO)

La rue 6 de la médina a été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les populations qui ont manifesté leur désaccord par rapport au couvre-feu imposé par l'État Sénégalais. Malgré l'intervention de la police, certains médinois ont bravé les gaz lacrymogènes brûlant des pneus, poubelles et tout ce qui pouvait servir à barrer la voie publique. Des scènes surréalistes qui ont animé ce quartier populeux et ses environs lors de cette première soirée de couvre-feu, acte 2...