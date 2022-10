Première Journée Ligue 1 : Génération Foot donne une leçon à l’AS Pikine, le Casa démarre bien…

AS Pikine 0-2 Génération Foot

Casa sports 1-0 CNEPS

Linguère 0-0 US Gorée

La seconde partie de la première journée de Ligue 1 s’est déroulée ce dimanche sur au moins trois terrains qui ont reçu du monde cet après-midi. C’est le cas du stade Alassane Djigo où l’AS Pikine recevait Génération Foot pour la grande affiche du jour.Loin d’être tétanisés par ce déplacement en terrain hostile, les grenats de Deni Biram ont réussi une belle première mi-temps, en produisant un jeu huilé et séduisant dès l’entame de la partie.Malgré leur jeune âge et leur petit gabarit, les pensionnaires de GF ont très tôt concrétisé leur bon début de match grâce à une frappe surpuissante de Malick Mbaye qui a foudroyé le portier de l’AS Pikine, à la 16e minute, 1-0.Surpris, les Pikinois ont surtout bafouillé leur football, abusant du jeu long et pas assez lucide dans le dernier tiers.Plus motivés et déterminés à refaire leur retard d’un but, les Pikinois ont pris d’assaut le but de GF mettant une grosse pression sur les visiteurs. Une attitude payante puisque l’ASP obtiendra un penalty à la 50ème minute.Malheureusement Ibrahima Ndiaye qui s’est chargé de transformer l’essai, manquera sa frappe facilement arrêtée par Pape Amadou Sy. Il n’en fallait pas plus pour se faire punir puisque GF corsera l’avantage à la 68ème par le biais d’Idrissa Guèye bien servi par Amadou Diallo (2-0.)L’AS Pikine rate une belle occasion de bien démarrer la saison alors que Génération Foot qui avait terminé à la 3ème place l’année dernière, repart sur de bonnes bases.Sur la pelouse du stade Aline Sitoe Diatta, le champion en titre, le Casa Sport, qui recevait les Thiessois du CNEPS, a également réussi son entrée en matière en s’imposant 1-0 à domicile.Après avoir échappé de justesse à la relégation en Ligue 2, l’US Gorée n’a pas encore retrouvé le bon rythme. Face à la Linguère, les Goréens se sont contentés de partager les points (0-0.)