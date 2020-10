Première Journée LDC : Fortunes diverses pour les « Lions » sur la scène européenne…

Krépin et Badji démarrent bien au Zénith…

En lever de rideau, le FC Bruges qui se déplaçait sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg a dû puiser au fond de ses ressources pour arracher une précieuse victoire (2-1) en fin de partie à la 93e minute. Krépin Diatta a disputé l’intégralité de la partie tandis que Youssouph Badji a pu disputer son premier match de Ligue des Champions avec son entrée en jeu à la 82e.

Alfred Gomis sur les marques d’Édouard Mendy (Rennes 1-1 Krasnodar)

L’autre grande première en LDC était à mettre sur le compte d’Alfred Gomis dont le destin semble quelque peu lié à celui de son compatriote de Chelsea, Édouard Mendy. En effet, après avoir succédé à Mendy, à Rennes, Amigo Gomis (3 arrêts, 72% de passes réussies sur 29 ballons joués) a été titularisé ce mardi contre Krasnodar qui se déplaçait dans le Roazhon Park. Sans Mbaye Niang écarté du groupe, les rennais ont pu compter sur leur nouveau portier pour s’en tirer avec un point (1-1.)



Demba Ba et Istanbul neutralisés par les Allemands de Leipzig (0-2)



Enfin, Demba et Istanbul BB se sont inclinés à l’extérieur, sur le terrain du RB Leipzig. Les demi-finalistes de l’année dernière ont fait respecter la hiérarchie garce à un doublé d’Angelinho. Dans le groupe H en compagnie de Manchester United, Leipzig et du PSG, les Turcs devront batailler ferme pour espérer grappiller un ticket qualificatif et ou être reversé en Ligue Europa…

À noter la performance peu convaincante d’Idrissa Gana Guèye contre Man Utd. Sorti à la pause, le milieu terrain Sénégalais qui n’a pas donné pleine satisfaction à Thomas Tuchel, en a fait les frais après 45 minutes jouées...