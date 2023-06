Premier mi-temps Bénin vs Sénégal : Beaucoup de duels et d’imprécisions, Abdoulaye Seck ouvre le score (1-0) avant la pause…

Après une première période un peu poussive avec beaucoup de déchets techniques de part et d’autre et énormément de fautes commises sur la pelouse du stade de l’Amitié, le Sénégal a réussi à trouver la faille. Le défenseur du Maccabi Haïfa, Abdoulaye Seck, bien positionné sur un centre de Sadio Mané, a repris une déviation de la tête de Nicolas Jackson, et ouvert le score à la 43ème minute. Les Lions ont pu rejoindre les vestiaires avec ce but d’écart qui les rapproche d’une 5ème victoire dans ces éliminatoires de la Can 2024. (1-0) à la mi-temps…