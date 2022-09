Premier galop des Lions à Orléans (France) : La tanière presque complète avec Sadio Mané et Koulibaly… (Photos)

Le travail commence enfin pour Aliou Cissé et ses équipes qui vont pouvoir démarrer les séances d'entraînement avec la sélection nationale ce lundi après-midi.



Avec encore quelques absents à ce regroupement qui se déroule en France (Orléans), presque tous les joueurs convoqués ont pris part au premier galop.



Une séance d'entraînement qui devrait être assez légère vu que la plupart des Lions ont joué ce weekend en club en plus d’avoir voyagé pour rallier la tanière.



Au total, entre 25 et 26 joueurs ont pris part à ce galop avec Sadio Mané et Kalidou Koulibaly qui ont déjà rejoint leurs coéquipiers.



Toutefois, sur les images aperçues, Moussa Niakhaté, Ismaela Sarr et Boulaye Dia étaient certes avec le groupe, en équipements, mais ils n’avaient pas chaussé leurs godasses pour s'entraîner…